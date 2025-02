Izabela Janachowska prezentuje boską figurę, wyginając się w wyciętym kostiumie kąpielowym

Jeżeli uznają jakąś chorobę A niebezpieczna to wstrzyknąć ci w ramie preparat bez twojej zgody. Wchodząc do twojego domu z buta i stosując środki przymusu bezpośredniego. Ostatnio grali mpox. To nic że 98 %przypadkow to homoseksualiści a test który to wykrywa jest doodbytniczy. Nie ważne że nic ci nie grozi ważne że uznają to za niebezpieczne . Ciekawe jaka kolejna choroba nas wkrótce zaatakuję. Ustawa już jest.Zgodnie z art. 36. ust. 1. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. 2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody”. Jak wyjaśnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny na podstawie wspomnianego przepisu możliwe jest zastosowanie szczepień przymusowych, ale tylko w stosunku do osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznaje chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną („łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego