Joanna Jarmołowicz, była dziewczyna Antka Królikowskiego i obecna dziewczyna jego brata, chwali się, że jest KUZYNKĄ UCZESTNICZKI "Rolnik szuka żony"…

Anna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W sumie raxja ten sam pusty wzrok mają, a tak do rzeczy to wiadomo ze w tv najwazniejsze jest kolesiostwo dlatego sie dostala do tv, zreszta na brak kasy nie narzeka, wiec sie zdziwi jak ukrainiec ja omota. Dla kasy.