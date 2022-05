Johnny Depp ZAREAGOWAŁ, gdy ekspertka mówiła o ofiarach przemocy domowej (ZDJĘCIA)

Monika 24 min. temu zgłoś do moderacji 40 2 Odpowiedz

Czy redakcja wgl ogląda ten proces ? Bo po waszych artykułach mam wrażenie ze nie 😂 Nie trzeba być geniuszem żeby widzieć że jak narazie on ma na nią PRAWDZIWE dowody a ona tylko swoje słowa. Pomijając fakt że pani „psycholog” w swoich zeznaniach prowadzi narracje ze jak kobieta bije to tylko w samoobronie a mężczyzna jest zawsze oprawca, i stwierdza to na podstawie testów które przeprowadziła gdy rzekoma ofiara wiedziała ze zostanie pozwana, a pani ekspert wybierała opinie lekarzy i zeznania które pasowały do jej narracji a pomijała to co jej się nie podobało, i to wszystko wydało się podczas przesłuchania prawników Deppa. Trzeba być niedorozwiniętym żeby na tym etapie procesu być po jej stronie, bo jak narazie nie ma żadnych dowodów po za tym co mówi komuś albo sama.