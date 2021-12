Jola Mróz z "Warsaw Shore" o byciu SAMOTNĄ MATKĄ: "Było naprawdę CIĘŻKO"

Dziewczyna dołączyła do "Ekipy z Warszawy" w ósmym sezonie. Nie wszyscy widzowie byli jednak jej fanami - Jola Mróz często zachowywała się nieodpowiedzialnie, wdawała się w pyskówki i bijatyki. Po programie postanowiła wyjechać z Polski do Wielkiej Brytanii, skąd niedługo później wróciła i zaszła w ciążę. Córka celebrytki przyszła na świat w 2020 roku.

Zapytana o to, jak dawała sobie radę w ciąży, Jola postanowiła udzielić wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie.

Było naprawdę ciężko, bo cała wyprowadzka z innego kraju... Ale miałam przy sobie przyjaciół i rodzinę, wiele osób o wspaniałych sercach. Dzięki temu dałam radę. I to, że było we mnie nowe życie - dało mi to dużo siły do walki. Postanowiłam, że zrobię to wszystko dla córki i udało się.