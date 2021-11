Kamil Durczok nie żyje. Beata Tadla wspomina dziennikarza: "Jak pewnie wszyscy wiecie, NIE MIAŁ DOBREJ PASSY"

Prawda 55 min. temu zgłoś do moderacji 79 6 Odpowiedz

Pana Durczoka nikt nie zniszczył,ani media,ani rodzina,zniszczył się na własne życzenie,nie uszanował,że wyszedł z choroby,znamy osoby z tel.ktore po ciężkich chorobach po ciężkich wypadkach się zmieniają np.pan Radosław Pazura i wielu innych .Pan Durczok zachowywał się tragicznie,mobbing,pijaństwa,narkotyki balangi do rana,nie chciał być z żoną a ona z nim trudno,każdy układa sobie życie na nowo jak to zrobiła jego żona,ale zgłupiał zwariowal,dziewczynki,które mogły być jego córkami,nie szanował matki,syna,którzy na to patrzyli,robił z nich i z siebie pośmiewisko na całą Polskę,nawet, zdrowy organizm takiego szaleństwa by nie wytrzymał,a co dopiero bo trudnej chorobie sam zniszczył siebie nikt mu w tym nie pomógł,ale media piszą o znanych ludziach,a że on dostarczał same złe wieści o sobie to tak o nim pisali