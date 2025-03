Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pokazali kolejne "zabawne" wideo z wyremontowanego gniazdka. Internauci oceniają: "ŻENADA"

Po prostu każdy partner Kasi musi robić za małpkę w jej instagramowym cyrku. A że są z tego naprawdę dobre pieniądze, to nie protestują. Przykre tylko, że szanowany dziennikarz upadł tak nisko. I to, że ktoś to w ogóle chce oglądać, bo jak ktoś siedzi na instagramie, to wie, że oni nawet nie mają własnych pomysłów, a kopiują pomysły zagranicznych profili.