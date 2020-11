Katoliccy youtuberzy TŁUMACZĄ SIĘ z filmu o "obowiązkowym seksie małżeńskim"

ariana 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja tu czegoś nie rozumiem. Dlaczego ludzie nie rozumieją, że każdy żyje po swojemu i nikt nikomu nie powinien mówić jak powinni uprawiać seks obojętnie czy w małżeństwie czy nie. Jeśli ludzie się kochają, żyją ze sobą w zgodzie, są partnerami w każdym rozumieniu tego słowa, szanują się i chcą ze sob a być to co do cholery mają do gadania tacy ludzie jak ta para? Co im do tego kto jak uprawia seks? Idąc tym tokiem myślenia powinnam się oburzać na swoją sąsiadkę, ktora co roku jest w ciaży. Co mi do tego, mam swoje życie, nie zaglądam innym w majtki i nie chce , żeby do moich zaglądano. Jeśli nikomu nie dzieje się krzywda, nikt nie jest poszkodowany psychicznie i fizycznie to wara innym od mojego życia.