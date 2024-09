Kiedyś ważyła 17 kilogramów i nie mogła sama wstać z łóżka. Dziś wraca do zdrowia i jest NIE DO POZNANIA

Pamiętam z dawnych lat obszerny artykuł o jednej anorektyczce.Istnieje granica,po której przekroczeniu już nigdy nie wraca się do pełni zdrowia.Organizm stara się jak najdłużej chronić najważniejsze organy,czyli serce i mózg.Jak nie ma skąd brać składników odżywczych to zaczyna brać z kości, zębów, z czego się jeszcze da.Tamta dziewczyna miała już permanentne zniszczenie układu pokarmowego bo żołądek zaczął trawić sam siebie, pokruszone zeby.Jajniki przestają funkcjonować przy niskiej wadze i jeśli ten stan trwa za długo to jest potem całkowita, nieodwracalna bezpłodność.To tak ku przestrodze tym co myślą o głodzeniu się i Ozempiku.