Kolejny TALENT Klary ujawniony: Anna Lewandowska nagrała wywijającą na parkiecie 7-latkę

Treść petycji: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Szanowny Panie Premierze, Z najwyższym oburzeniem i niedowierzaniem zwracam się do Pana w sprawie skandalicznej wypowiedzi Minister Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej, która podczas konferencji w Krakowie, w miejscu szczególnie naznaczonym historią – w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau – dopuściła się bezprecedensowego i haniebnego fałszerstwa historycznego, używając określenia „polscy naziści zbudowali obozy”. Nie znajduję usprawiedliwienia dla tak haniebnej wypowiedzi, która godzi nie tylko w prawdę historyczną, ale również w dobre imię Polski i wszystkich ofiar niemieckich zbrodni wojennych. To nie jest zwykłe „przejęzyczenie”, jak próbuje bagatelizować Ministerstwo – to kompromitacja o dalekosiężnych konsekwencjach, już podchwycona przez media zagraniczne. Wypaczanie historii w tak kluczowym miejscu i czasie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale i skandaliczne. Wypowiedź pani Minister wpisuje się w narrację obecną w przestrzeni publicznej, w której odwraca się uwagę od prawdziwych autorów tej potwornej zbrodni na narodzie żydowskim i innych narodach, kłamliwie przypisując tę odpowiedzialność Polakom. Panie Premierze, krótkie przeprosiny na platformie X to zdecydowanie za mało! Słowa Minister Nowackiej już żyją własnym życiem w międzynarodowej przestrzeni medialnej, dostarczając argumentów wszystkim, którzy próbują relatywizować odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej. Przez lata Polska toczyła i nadal toczy walkę z kłamliwymi określeniami „polskich obozów śmierci”, a minister polskiego rządu jednym zdaniem przekreśla te wysiłki. To rażąca zdrada pamięci historycznej i ofiar niemieckiego terroru. Stanowczo domagam się natychmiastowej dymisji Minister Nowackiej. Osoba, która w tak karygodny sposób nie potrafi zadbać o prawdę historyczną i dobre imię Polski, nie może ani jednego dnia dłużej sprawować funkcji Ministra Edukacji Narodowej. Jej pozostanie na stanowisku byłoby policzkiem dla wszystkich, którzy dbają o prawdę historyczną i godność naszego narodu. Panie Premierze, oczekuję zdecydowanej i natychmiastowej reakcji. Ta sytuacja wymaga bezkompromisowych działań. Dymisja Minister Nowackiej powinna być pierwszym krokiem do naprawienia szkód, jakie jej nieodpowiedzialna wypowiedź wyrządziła wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej. Polacy zasługują na przedstawicieli, którzy strzegą prawdy i honoru narodowego, a nie na tych, którzy je szkalują. Z poważaniem, Złóż swój podpis pod petycją!