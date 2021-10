Królowa retuszu Esmeralda Godlewska pozuje do zdjęcia w "NATURALNYM" wydaniu (FOTO)

Pod koniec maja Esmeralda powróciła na medialną scenę, dziękując fanom za ogrom otrzymanego wsparcia. Wielbiciele doczekali się charakterystycznych dla Godlewskiej intensywnie wyretuszowanych zdjęć , którymi celebrytka dzieli się na swoim Instagramie. Na jej profilu łatwo zauważyć zamiłowanie do korzystania z wszelakich programów graficznych .

Okazuje się, że choć profil Godlewskiej przeznaczony jest do publikowania jedynie obrobionych zdjęć, celebrytka od czasu do czasu pokazuje się w bardziej naturalnym wydaniu. Jeden z uczestników Warsaw Shore pochwalił się spotkaniem z Esmeraldą, jednak Ptyś, w przeciwieństwie do wielbicielki retuszu, nie zdecydował się na jakąkolwiek obróbkę graficzną, dzięki czemu internauci mogli ujrzeć prawdziwą twarz Godlewskiej.