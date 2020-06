Lewandowscy świętują pierwszy miesiąc życia Laury i snują plany na przyszłość: "Kiedyś będziemy mieć PIESKA" (FOTO)

kibic 51 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Przypomnę, że Lewandowski wczoraj zdobył 408. bramkę w karierze, a nie 400-tną. Należy bowiem wliczać i jego gole w seniorskich drużynach Delta Warszawa oraz Legia II - po 4 w każdej z tych drużyn. Że będąc w Delcie nie miał jeszcze nawet 17 lat? A co z tego? Messiemu do takiego liczenia wliczają i gole z Barcelony C. I też nie miał 17 lat skończonych wtedy. A napisałem to, bo w "polskim" Internecie co najmniej dwa ni mieckie p0rtale rozpowszechniają wersję, że wczorajszy gol był dopiero 400-tny. Nieprawda. Tylko gdzie są PR-owcy Lewego, aby to korygować? Czyżby tylko wstawiają jego fotki na Insta? Młody Lewy pierwszą "seniorską" bramkę strzelił 15 lat temu, 30 kwietnia 2005r. dla Delty. Zresztą np. Polsat Sport to 5 lat temu podawał.