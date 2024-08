Lidia Kazen zdradza szczegóły nowej odsłony "Dzień Dobry TVN" z gwiazdami: "To będzie absolutna uczta"

Wakacje dobiegają końca, a to oznacza, że już na dniach stacje telewizyjne znów będą walczyć o uwagę widzów, prezentując jesienne nowości. Na antenach największych polskich telewizji pojawią się nie tylko znane i lubiane seriale, ale również nowe (jak w przypadku Polsatu) i odświeżone programy śniadaniowe.

Sporo emocji budzą ostatnio informacje wokół "Dzień Doby TVN". Podczas trzeciego dnia Sopot Top of the Top Festival Marcin Prokop ujawnił, że nowym prowadzącym u boku Sandry Hajduk będzie Maciej Dowbor. Od września do studia na Marszałkowskiej będą przybywać także rozmaite gwiazdy, które będą jednorazowo urozmaicały śniadaniówkę, stając się jej częścią. Wiadomo już, że w roli prowadzących pojedyncze odcinki "DD TVN" sprawdzą się Piotr Adamczyk i Adam Małysz.

Lidia Kazen o zmianach w "Dzień Dobry TVN"

Na prezentacji jesiennej oferty programowej TVN reporterka Pudelka, Simona Stolicka, porozmawiała z dyrektor programową stacji, Lidią Kazen, która zdradziła szczegóły tego, jak będzie wyglądał odświeżony format "DD TVN" z gwiazdami.

To pasmo śniadaniowe, to jest naprawdę bardzo trudne pasmo wymagające od dziennikarzy dobrego warsztatu, wielkiej sprawności, ale to też jest pasmo, w którym można wpaść w rutynę, stad też pomysł, żeby dołączyć do stałych prowadzących gwiazdy, ale takie gwiazdy, które nie przyjdą znowu na kanapę, żeby opowiedzieć o jednej sferze ze swojego życia, tylko te gwiazdy będą miały realny wpływ na cały program: na reportaże, na dodatkowe materiały, od kącika kulinarnego na opowieść o swoich pasjach - zdradziła nam Lidia Kazen.

Okazuje się, że "jednorazowe" gwiazdy będą miały dość dużo swobody i będą mogły mówić i zachowywać się tak, jak chcą.

Dzięki temu oni (gwiazdy w roli prowadzących - przypis. red.) będą mogli się pokazać z innej strony. Oni przez trzy godziny będą mogli powiedzieć co chcą, w jaki sposób chcą, do kogo chcą, więc jest to wielka siła i myślę, że jest to dla nich inspirujące, a dla widowni, jeśli trafiliśmy z gwiazdami i nazwiskami, a jestem przekonana że tak, to będzie absolutnie uczta - dodała dyrektor programowa TVN.

