Maciej Dowbor ZGOLIŁ bujny zarost w szczytnym celu. Internauci żartują: "Brad Pitt PO PRZEJŚCIACH"

Nie ulega wątpliwości, że broda u panów pełni podobną funkcję, co makijaż u przedstawicielek płci pięknej. Często czynią z niej własny znak rozpoznawczy, przez co nieraz nie jesteśmy w stanie ich rozpoznać, kiedy już wreszcie zdecydują się ujawnić swe gładkie lica. Zaledwie wczoraj efekt metamorfozy dokonanej w szczytnym celu zaprezentował Andrzej Wrona, który za pomocą kilku ruchów golarką zmienił się nie do poznania.