Magdalena Stępień otwiera się na temat nowej miłości i ujawnia, że jej partner jest ZNANĄ OSOBĄ

Oxy 8 min. temu

Dla ludzi zawsze będzie źle. Jakby dalej leżała zapłakana w łóżku,. to pisaliby, że wzięłaby się za siebie, życie toczy się dalej. Jak próbuje układać sobie życie, to znowu dla niektórych za szybko. No nie dogodzisz. Zajmijcie się swoim zyciem i swoje żale kierujcie do innych, zawistnych osób. Ona swoim zachowaniem nie robi nikomu krzywdy. Radzi sobie z traumą jak może, niekoniecznie tak, jak my bysmy sobie radzili, ale my to my, nie ona.