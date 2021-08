Małgorzata Socha pokazuje zdjęcie z BRATEM. "Byliśmy trochę jak bliźnięta" (FOTO)

W ten weekend w naszej rodzinie wielkie święto - moja bratanica Dominika wyszła za fantastycznego mężczyznę - Filipa. Żyliśmy tym wydarzeniem przez ostatnie dwa lata. Nie dlatego, że tyle trwały przygotowania, ale dlatego, że dwa razy była przekładana data. Tak to jest - miłość w czasie pandemii. Do 3 razy sztuka, za 3 razem powiedziała sakramentalne tak! Dla nich to były aż dwa lata, ale co to jest w perspektywie spędzenia razem całego życia! Dlatego życzę im, żeby to ich wspólne życie było ekscytujące, a jeśli czasem będzie wiało nudą, to warto się zatrzymać i cieszyć się sobą. I takich chwil też im życzę z całego serca. Miłość oczywiście jest najważniejsza, ale prawda jest taka, że małżeństwo to sztuka kompromisów. Kocham Was całym sercem i jestem z Was dumna! Jeszcze raz gratuluję! Cieszę się, że mogliśmy być z Wami w tym cudownym dniu. Wszystkiego najlepszego dla państwa Brennek - czytamy.