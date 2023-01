Marilyn Manson oskarżony o napaść seksualną na 16-latkę! "Zagroził, że jeśli komukolwiek o tym powie, zabije ją i jej rodzinę"

ABC 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

A dlaczego nie napiszecie, że ERW w swoim pozwie przedstawiła dokument wg którego FBI prowadziło dochodzenie w sprawie MM, który jak się okazało jest podrobiony? Agentka FBI, która figurowała w owym dokumencie nie tylko zdementowała udział FBI, ale powiedziała też, że nigdy nie widziała tego dokumentu i nigdy się taką sprawą nie zajmowała. W dzisiejszych czasach tak łatwo rzucić oskarżenia, bo teraz jest winny dopóki nie udowodni niewinności... A i masa dziwnych instytucji typu Times Up czy Me Too maczają w tym palce, tworząc medialną burzę i wygodną dla nich narrację. Ciekawe, że Times Up kończy działalność ze względu na oszustwa i nadużycia. Me Too skompromitowało się całkowicie wspierając m.in. kobiety, które były winne przemocy (w tym seksualnej). Ale żadna z tych instytucji nigdy nie przeprosiła, choć tego wymagały od innych. A że zniszczyli komuś życie na podstawie oskarżeń? Kto by się przejmował... Nauczona przykładem Amber Heard wolę poczekać na twarde dowody, a takowych nie ma. Na niekorzyść pań przemawia też fakt, że żadna ofiara nie czuje potrzeby kłamania i wymyślania niestworzonych historii na temat tego, co jej się przytrafiło. Ofiarę z założenia spotkało coś tak strasznego i traumatycznego, że ostatnie o czym myśli to zmyślać, przeinaczać i dopasowywać do narracji. Proste. Prawda jest na tyle okropna, że nie potrzebuje "podrasowania" pod publikę. A jej rozpamiętywanie traumatyczne, nie ma miejsca na pamiętanie kłamstw.