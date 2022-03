Marina i Maffashion żalą się, że SPADŁY IM ZASIĘGI, rzekomo przez posty o Ukrainie

Wojna w Ukrainie trwa już równo dwa tygodnie. W tym czasie życie Ukraińców zostało wywrócone do góry nogami. Zdesperowani i przerażeni ludzie próbują uciec z bombardowanego kraju. Jak informuje Straż Graniczna, do Polski przybyło już grubo ponad milion uchodźców.

Polacy pomagają, jak tylko mogą - przekazują dary, oferują transport i noclegi. W pomoc zaangażowali się też celebryci, którzy zamieszczają na Instagramie posty informujące o tym, co tak naprawdę dzieje się w Ukrainie i przekierowujące do zbiórek pieniędzy na rzecz uchodźców.

Wyświetlenia spadły mi z około 250 tysięcy do 60 tysięcy! Jednego dnia. Na chwilę wróciły 8 marca po dodaniu zdjęcia z kwiatami. WTF?

Muszę zacząć mieszać content. I nie chodzi mi tylko o zarabianie (od ponad dwóch tygodni nie zarabiam) , wręcz odwrotnie - przelewam, kupuję potrzebne rzeczy na zbiórki. Zrezygnowałam z każdej płatnej publikacji, współpracy i kontentu na rzecz wspierania ludzi z Ukrainy. Bo mogę, bo tak czuję i taką mam wrażliwość. Jednak jeśli moje działania mają przez jakiś algorytm być blokowane i efekt ma być odwrotny od zamierzonego, czas zacząć jak inni publikować coś innego, no i zacząć pracować - wnioskuje Julia Kuczyńska.

Naszym zdaniem Marina i Maffashion po prostu nie trafiają z postami o wojnie do swojej grupy docelowej, bo ta obecnie interesuje się (na szczęście) zupełnie czymś innym. Prawda jest taka, że jeżeli ktoś zaobserwował profile obu celebrytek i wyświetlał ich posty, to głównie po to, żeby oglądać ładne zdjęcia kolejnych stylizacji czy np. relacje z egzotycznych podróży. Trudno więc dziwić się, że skoro Maff i Marina nie dostarczają teraz takich treści, zasięgi nie utrzymują się na tym samym poziomie. Niestety, łaska followersów na pstrym koniu jeździ.