Maryla Rodowicz najpierw napsioczyła na TVP, a teraz... BOI SIĘ O PRACĘ! "Telewizja to jest moje ulubione medium"

Maryla Rodowicz , odkąd ostatecznie rozwiodła się z Andrzejem Dużyńskim , stara się jeszcze mniej przejmować tym, co i komu opowiada. Pod koniec stycznia artystka udzieliła głośnego wywiadu, w którym wróciła do tematu zdrad byłego męża , ale i oceniła Telewizję Polską, w której od dekad występowała. Maryla bez ogródek nazwała TVP "telewizją reżimową"...

TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu - oceniła bezlitośnie.

Od razu oczywiście pojawiły się komentarze oceniające te słowa. Rodowicz była w końcu jedną z gwiazd, które regularnie występowały w TVP, prawie co roku grała tam na sylwestra (wyłamała się ostatnio, gdy poszła do Polsatu), pozwoliła też na realizację filmu dokumentalnego o swoim życiu. Wciąż juroruje w "The Voice Senior". Pojawiły się więc głosy, że to chyba lekka hipokryzja... Nie mówiąc już o tym, że w czerwcu 2022 roku odżegnywała się od bojkotu TVP.