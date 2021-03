Mata tłumaczy się ze słów kierowanych do Jacka Kurskiego: "Jako raper odpowiadam kolesiowi, który mnie ZDISSOWAŁ"

W teledysku do piosenki Patoreakcja, który miał swoja premierę we wtorek, pojawili się naczelni skandaliści show biznesu: Marta Linkiewicz i Kuba Wojewódzki . Z tym drugim Michał Matczak zgodził się na obszerny wywiad, który ukazał się właśnie na łamach Polityki. Znany showman poruszył z młodym raperem kilka nurtujących opinię publiczną kwestii, takich jak jego "atak" na prezesa zarządu Telewizji Polskiej.

Nie mówię tego jako głos pokolenia - zapewnił Mata. Po prostu jako raper odpowiadam kolesiowi, który mnie zdissował . Tak to traktuję. Ojciec powiedział, że zwrot literacki "Ch*j ci w dziąsło", podobnie jak zwrot "spi*rdalaj", nie jest zwrotem, który zniesławia. Nie jest też namową do czynienia tego panu prezesowi.

Nie przeprowadzę się do bloku i nie kupię sobie pod nim ławki, żeby poczuć to, co inni - stwierdził Michał. Nie muszę tego robić, bo byłoby to żałosne. Nie będę przepraszał świata, że mój stary nie jest alkoholikiem i nie potrafię przećpać całej jego wypłaty. Hasło "patointeligencja" ma wiele wymiarów i jest bardzo uniwersalne. To mocne wrażenia w pozornie ułożonym świecie. I jeśli będzie powodem, dla którego ktoś przyjdzie porozmawiać ze swoim synem, to czuję się wygrany.