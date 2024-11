Monika Goździalska utyskuje na "niewychowane" dzieci, które zepsuły jej wizytę w knajpie: "Rzucają kostkami lodu i POKAZUJĄ D*PĘ"

Monika Goździalska to weteranka programów typu reality show. Celebrytka ma na swoim koncie udział w takich produkcjach jak "Big Brother", "MasterChef" czy "Żony Warszawy". Celebrytkę cechuje godne podziwu parcie na szkło i chorobliwa potrzeba wywoływania wokół siebie medialnego szumu.

Śledząc poczynania Goździalskiej w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że "żona Warszawy" przyciąga do siebie kłopoty niczym magnez. U celebrytki wiecznie coś się dzieje: a to wda się w batalię z jedną z warszawskich restauracji, a to zastała chlew w damskiej toalecie, określając później kobiety mianem "p**dolonych brudasów", czym ściągnęła na siebie gniew internautów.