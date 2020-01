Monika Zamachowska wpłaci pieniądze na pomoc dla Australii. NAMÓWILI JĄ DO TEGO FANI

Bidons 43 min. temu zgłoś do moderacji 8 4 Odpowiedz

Pudlu, No i po co ten sarkazm od razu, na początku? co się jej tak przypierdoliles?! Co zrobi albo nie zrobi to zawsze zle! A co to ona jedna zdjęcia z wycieczek wrzuca?! Naprawde Pudlu, przestan wreszcie hejtowac ta kobietę!