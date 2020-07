"Nasz Nowy Dom". Zbulwersowana Katarzyna Dowbor komentuje pożar wyremontowanego w jej show domu: "Nie zostawimy ich w potrzebie!"

Uczestnicy Naszego Nowego Domu to w większości osoby, które musiały zmierzyć się z licznymi trudności i pokonać różne życiowe tragedie . Niekiedy docierają więc do nas smutne informacje na ich temat.

We wtorek głośno zrobiło się o pożarze domu w podlaskim Antoninie , który w 2017 roku wyremontowała dla samotnej matki dwóch synów ekipa Katarzyny Dowbor . Okazało się, że odmieniony nie do poznania w programie dom został podpalony i właściwie doszczętnie spłonął. Policja zatrzymała już podejrzanego o zaprószenie ognia mężczyznę .

Nie mogę w to uwierzyć! Jak można pozbawić samotną matkę dwójki dzieci dachu nad głową. Bohaterka naszego programu Pani Beata, mama Kacpra i Nikodema straciła dom, który z takim poświęceniem wyremontowała ekipa programu "Nasz Nowy Dom". Nasi koledzy ciężko pracowali, by ta cudowna rodzina wreszcie mogła poczuć się bezpieczna, a sąsiad z zazdrości podłożył ogień i spalił ich najważniejsze miejsce na ziemi. Jakim trzeba być podłym człowiekiem, by coś takiego zrobić? Jakie to jednak szczęście, że rodziny nie było wtedy w domu. Niestety zginął kot, pupil rodziny i ulubieniec chłopców - pisze zdruzgotana gwiazda. Jakże żal mi tych fajnych dzieciaków, które tak marzyły o nowym domu i ich mamy bardzo dzielnej i pracowitej kobiety.