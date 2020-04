Natalia Szroeder odkrywa "prawdziwe oblicze" Quebonafide: "On nie jest w domu BAD BOYEM"

Kosia 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Większość dzisiejszych celebrytów tworzy gown*aną muzykę! Prawda jest taka że brak ich "pracy" byłby nieodczuwalny dla spoleczenstwa . Ludzie by słuchali to co już nagrane. Większość woli wracac do starej muzyki z lat 8o czy 90 i wczesniejszej , nawet celebryci sięgają po starocie i robią z nich często marne remisy i covery byle jakoś utrzymać się na rynku. Teksty piosenek marina, ten jej Quebo pisze patologiczne testy a ona puste i bez sensu. Sorry ale tak to wygląda! To nie jest hejt, sluchają tego głównie dzieciaki co nie mają jeszcze. Czasem jak człowiek tego posłucha w samochodzie w radiu albo na jakimś festiwalu w tv to fala żenada zalewa. Tylko z tego się utrzymują oraz z koncertów na prowincji cz juwenalia gdzie po prostu kogo zaproszą na tego ludzie idą bo nie mają zbyt wielu opcji zabawy i idą na taką tandete