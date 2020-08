Nieświadoma Katarzyna Skrzynecka chwali się bliskim spotkaniem z delfinami. Oburzeni fani: "BARBARZYŃSTWO! One UMIERAJĄ" (FOTO)

Kinga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 166 6 Odpowiedz

To prawda o cierpieniu delfinów! To samo dotyczy dzikich zwierząt które można głaskać np. Tygrysów... to nie prawda że zostały one uratowane z jakiś opresji, takie ośrodki wyrosły jak grzyby po deszczu prze POBYT prostej gawiedzi zainteresowanej niby turystyką. Taka niewola nie ma nic wspólnego z naturą. To kolejny przykład wykorzystywania zwierząt przez człowieka.