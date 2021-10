Nowe doniesienia w sprawie śmierci operatorki na planie filmu "Rust". "Ostra amunicja była przechowywana razem ze ślepymi nabojami"

Dorota 38 min. temu zgłoś do moderacji 14 7 Odpowiedz

Przykre to bo doszło do tragedii przez niechlujstwo. Zmarła kobieta, która była całym światem dla swoich bliskich, najbardziej synka. Nie potrafię sobie wyobrazić jaki to ból stracić w takich okolicznościach matkę. Alec Baldwin i cała ta ekipa powinni za to beknąć bo nie celuje się w człowieka z broni (nie mając pewności) a pogłoski o marnych warunkach już się pojawiały, część osób nawet zrezygnowała i zdążyła opuścić to wstrętne ranczo. Co to w ogóle znaczy? Baldwin jest aktorem ale również producentem filmowym i kto jak kto, ale powinien odpowiedzieć za warunki panujące podczas kręcenia filmu. Nie wyobrażam sobie brać broń/rekwizyt i strzelać nie wiedząc co tam jest(nigdy nie powinno być zaufania do takich przedmiotów) a po drugie musiał aż strzelić w dwie osoby? Dziwne....przedziwne.