Oliwia Bieniuk ujawnia, co ją łączy z pasierbem Natalii Siwiec. "Wszyscy są ciekawi"

Ilona 9 godz. temu zgłoś do moderacji 579 4 Odpowiedz

No proszę. Nastolatkowie sa parą,. Maja jakas relacje. Kazdy z nas przez to przechodził . Jego tatus wykorzystuje wasze zainteresowanie i nabija oglądalność. Nie idźcie w to.. Po co.. niech sobie sie spotykają, sa rozstaje się.wlasnie na to jest teraz ich czas.