Pałac publikuje pierwsze oficjalne portrety króla Karola III i królowej Camilli po koronacji (ZDJĘCIA)

Klaudia 18 min. temu

Jak dla mnie spoko. Taka ich tradycja i tyle. Trochę jak z bajki, trochę jak z historii. Dlaczego Polacy tak bardzo chcą narzucić Brytyjczykom jaki mają mieć system polityczny, a sami nie potrafią ogarnąć własnej sytuacji politycznej we własnym kraju. Jak ktoś się wypowiada na temat Polski to pierwsi do bitki, ale jak sami krytykują monarchię to już inna sprawa. Brytyjczycy gdyby chcieli to by zmienili ustrój i nie mówcie, że to nie jest możliwe, bo o wyjściu z UE też tak mówiono, a jednak się stało. Ich cyrk, ich małpy, zajmijmy się swoimi :)