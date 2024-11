Pamiętacie Huberta z "Top Model"? Dziś jest kandydatem do tytułu Mister World i wyróżniono jego strój narodowy. Lepszy od wypchanego orła?

Wydawałoby się, że w 2024 roku konkursy piękności, zarówno żeńskie, jak i męskie, dawno już odeszły do lamusa. Nic jednak bardziej mylnego, a wybory miss i misterów wciąż najwyraźniej mają wielu zwolenników. Chętnych do udziału, jak widać, także nie brakuje. W sobotę odbędzie się gala Mister World, na której nie zabraknie polskiego akcentu.

Hubert z "Top Model" walczy o tytuł. Pierwszy sukces już ma

W przypadku Huberta wyróżnienie ma najwyraźniej wydźwięk pozytywny, bo zakwalifikował się nawet do najlepszej dwudziestki. Wnioskując jednak po komentarzach naszych rodaków, internauci znów są w tej sprawie dość podzieleni. Jeśli natomiast nie domyśliliście się, do czego nawiązuje strój Polaka, to przychodzimy z pomocą:

Jedni ślą mu gratulacje już teraz, inni piszą, że nie do końca widzą to, co zapewne chciała przekazać projektantka Aleksandra Sochan. To trochę jak z konkursami piękności, więc przynajmniej pozostajemy w temacie.