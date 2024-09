Paulina Krupińska ujawnia tajniki swojej diety: "U mnie wchodzi gluten, chleb i wszystko inne i SŁODYCZE RÓWNIEŻ"

Jako gwiazda telewizji Paulina Krupińska doskonale zdaje sobie sprawę, że na ekranie musi wyglądać perfekcyjnie. Miss Polonia 2012 przykłada dużą wagę do swojej aparycji i zawsze stara się prezentować bez zarzutu. Przyglądając się dziennikarce, gołym okiem widać, że jej sposoby na utrzymanie szczupłej sylwetki przynoszą spektakularne rezultaty.

W rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl dziennikarka rzuciła więcej światła na swoje podejście do dbania o zdrowie i formę. 37-latka nie raz wspominała, że to regularne ćwiczenia stanowią klucz do utrzymania dobrej kondycji i pięknej sylwetki.