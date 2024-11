Pazurowie znów zapraszają fanów na zagraniczne wakacje. Tym razem do Japonii za ponad 30 TYSIĘCY ZŁOTYCH...

30 tysi by lecieć do Japonii i ćwiczyć jogę z podstarzalym aktorem który lata swietnosci ma dawno za sobą i jego 3, dwadzieścia parę lat moldszą żonką, z której pół netu ma bekę i która nie ma nic mądrego i ciekawego do zaoferowania!!! Serio ??? To mają być wymarzone wakacje ???? Boszszszs🙈🙈🙈🙈 .