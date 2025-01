Plotki się POTWIERDZIŁY. Hugh Jackman i Sutton Foster PRZYŁAPANI podczas romantycznego spaceru

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness poznali się w 1995 roku, a już rok później wzięli ślub. Wspólnie adoptowali dwoje dzieci: Oscara Maximiliana i Avę Eliot. Przez lata tworzyli wspierające się małżeństwo. We wrześniu 2023 roku niespodziewanie ogłosili rozstanie, co wywołało lawinę spekulacji w mediach na całym świecie na temat przyczyn rozpadu ich związku. W tle pojawiły się doniesienia o Sutton Foster, gwieździe Broadwayu, z którą Jackman współpracował przy musicalu "The Music Man" od 2020 roku.