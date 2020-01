Polska modelka spotyka się z kolegą Roberta Lewandowskiego. Jerome Boateng był OSKARŻONY O POBICIE przez byłą partnerkę!

modelka 49 min. temu zgłoś do moderacji 224 4 Odpowiedz

Spotyka się facet z kobietą na pierwszej randce: on: Czym się zajmujesz? ona: jestem modelką on: ooo, dla jakiego domu mody pracujesz? ona: eee no wiesz to nie tak... jestem modelką na Instagramie. A Ty, czym się zajmujesz? on: jestem żołnierzem ona: ooo serio??? Gdzie służysz?? on: jestem żołnierzem w "Call of Duty"