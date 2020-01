Polska modelka SPOTYKA SIĘ Z NIEMIECKIM PIŁKARZEM! To kolega z drużyny Roberta Lewandowskiego

Obserwując to, jakie życie prowadzą WAGs, z pewnością wielu młodym dziewczynom marzy się status partnerki znanego piłkarza. O tym, że życie u boku zajmującego się kopaniem piłki sportowca może być atrakcyjną perspektywą , przekonały się między innymi Sara Boruc , Anna Lewandowska czy Marina Łuczenko .

Okazuje się, że do roli WAG aspiruje również Katarzyna Lenhardt. Choć dziewczyna jest jeszcze show biznesową nowicjuszką, wszystko wskazuje na to, że w związku z randkowaniem z piłkarzem Bayernu Monachium , jej status niebawem ulegnie zmianie. Kasia, która ma na swoim koncie między innymi występ w niemieckim Top Model, spotyka się ponoć z Jeromem Boatengiem. Falę plotek wzbudziło ich wspólne zdjęcie , które pojawiło się na instagramowym profilu modelki. Choć fotografię z czarnoskórym sportowcem Polka opatrzyła oszczędnie, bowiem jedynie** emotikonką serduszka , obserwatorzy błyskawicznie zasypali ją **gratulacjami, życząc szczęścia u boku gwiazdora.

Patrząc na publikowane przez Lenhardt zdjęcia, nie ma co się dziwić, że zawróciła w głowie niemieckiemu piłkarzowi. Kasia, której profil śledzi już ponad 60 tysięcy fanów , ochoczo chwali się zarówno efektami profesjonalnych sesji, jak i selfie a'la Kylie Jenner.

Co ciekawe, to właśnie między innymi Boateng rozdzielał Roberta Lewandowskiego i Kingsleya Comana podczas bójki, do której doszło w kwietniu minionego roku na treningu Bayernu.