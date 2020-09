Polski "Żywy Ken" odpowiada Gojdziowi: "Ja dla ciebie mam usta jak d*pa pawiana, ty dla mnie NOS, KTÓRYM MOŻNA TRAMWAJE HAMOWAĆ"

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie polski "Żywy Ken" przechodzi w swojej "karierze" prawdziwy renesans . Choć spragniony atencji wróżbita zaliczył swój debiut w show biznesie już dwa lata temu, do zwiększenia zainteresowania mediów niewątpliwie przyczyniły się kolejne operacje plastyczne, a także niedawne wyznanie, że jest ojcem 4-letniego chłopca.

Kilka dni temu Michał Przybyłowicz (bo tak brzmi jego prawdziwe nazwisko) pochwalił się kolejną, mocno inwazyjną operacją, która pomogła mu pozbyć się "kompleksu mało rozbudowanej klatki piersiowej" . Choć 26-latek dopiero co wszczepił sobie implanty piersi, "Ken" już planuje kolejne zabiegi, gdyż osiągnięty przez lekarza efekt jest - jak sam stwierdził w rozmowie z Pudelkiem - zbyt naturalny . Poczynania aspirującego celebryty postanowił skomentować inny znany atencjusz, Krzysztof Gojdź . W obszernym wpisie opublikowanym za pośrednictwem Facebooka założyciel kliniki medycyny estetycznej skrytykował kolegów po fachu, którzy "zrobili krzywdę" Przybyłowiczowi, przy okazji wyciągając do niego pomocną dłoń.

Polski "Żywy Ken" o relacjach z synem: "Postaram się tę sferę rodzinną zakopać i z tym nie wychodzić"

Postanowiliśmy zapytać Michała, co sądzi o "wspaniałomyślnej" propozycji Gojdzia. Okazuje się, że nie jest to pierwszy raz, kiedy lekarz-celebryta oferuje Kenowi pomoc, co, zdaniem wróżbity Michaela, jest po prostu desperacką próbą zwrócenia na siebie uwagi jego kosztem.