Rihanna w ogromnym kapeluszu robi zakupy w SPECJALNIE DLA NIEJ otwartej księgarni (ZDJĘCIA)

Od kilku lat Rihanna pozostawia swoich fanów w męczącej niepewności co do swoich muzycznych poczynań. 33-letnia piosenkarka swój ostatni album "Anti" wydała w 2016 roku. Od tamtej pory gwiazda skupia się na rozwijaniu swoich biznesów, od czasu do czasu elektryzując wielbicieli swej twórczości sygnałem nad mającym się ukazać nowym materiałem.

Zapowiedzi nie znalazły póki co potwierdzenia w rzeczywistości. Niedawno Riri znów podniosła ciśnienie fanów, gdy w odpowiedzi na pytanie jednego z nich, czy zamierza nagrać jakąś nową piosenkę, odpowiedziała, że owszem, ale tylko jedną. Równocześnie media podały, że wokalistka zastrzegła w urzędzie patentowym nazwę Fenty Hair, co ma zapowiadać nową linię kosmetyków do pielęgnacji włosów. Najwyraźniej biznes urodowy wciąż jest dla gwiazdy priorytetem.

Zobacz także: Rihanna zdradzi swoje sekrety

Stroniąca od już od dawna od publicznych wystąpień wokalistka zdecydowała się w końcu pokazać fanom na "ustawce" zorganizowanej w centrum handlowym. Specjalnie dla Rihanny udostępniono zamkniętą już księgarnię. Wystrojona gwiazda mogła w spokoju zrobić zakupy.

Znana ze słabości do mody Riri buszowała wśród regałów ubrana w ogromny kapelusz ze sztucznego futra zaprojektowany przez londyńskiego projektanta Benny'ego Andallo. Miała też na sobie vintage'owe spodnie Gucci obszyte piórami, złote szpilki i torebkę Fendi.

Rihanna wyszła z księgarni z dwiema książkami. Piosenkarka kupiła Encyklopedię Marvela oraz książkę "Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike" Phila Knighta, w której autor opisuje historię kariery założyciela marki Nike i rozwój jego imperium na przestrzeni lat.

Zobaczcie zdjęcia modnej Rihanny. Myślicie, że jeszcze kiedyś coś nagra?