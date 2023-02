"Rolnik szuka żony". Stanisław w końcu ujawnia, czy jest W ZWIĄZKU z Kamilą! Postawił sprawę jasno (FOTO)

Edek 54 min. temu zgłoś do moderacji 12 42 Odpowiedz

Pytanie do starych kobiet tz. po 40. Czy to prawda jest, że po przekroczenie 40 lat nie macie w ogóle ochoty na sex i się do tego zmuszacie ? Moja stara powoli zbliża się do tej granicy :( I boję się, że mój korzonek uschnie 🤷🏻‍♂️ A ja napalony ciagle jak młody junak 😂 Jest może jakaś viagra do bab albo jakieś ziółka, żeby opóźnić albo zatrzymać ten efekt ? Wiem, że na stacji CPN-enie są nawilżacze ale to wtedy ona musi chcieć ☹️. Nie chce za bardzo jej zdradzać z jakimś młodym lachonem ale wiadomo, że dla męższczyzny seks jest najważniejszy 🥰 Jakieś rady sensowne macie ?