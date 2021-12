Rozweselony Jakub Rzeźniczak szczerzy się do lustra, a "zmartwiony" fan mu dogryza: "Zachowujesz się jak NASTOLATEK"

Wygląda na to, że aktualnie Rzeźniczak wyznaje zasadę "co cię nie zabije, to cię wzmocni", ponieważ kryzys związany z porzuconym synkiem w żaden sposób nie psuje humoru zakochanego na nowo piłkarza. Rozradowany Kuba opublikował na sowim Instagramie komplet dwóch zdjęć w lustrze, na których uśmiechnięty od ucha do ucha pozuje z kuchnią w tle.