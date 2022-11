Shakira i Gerard Pique pojawili się RAZEM na meczu syna w Barcelonie. Wciąż udają, że się nie znają? (ZDJĘCIA)

Shakira i Gerard Pique przez lata uważani byli za jedną z najbardziej zgranych par w show biznesie. Niestety kilka miesięcy temu okazało się, że ich związek to już przeszłość, a hiszpański piłkarz wdał się w romans z 23-letnią Clarą Chią Martin. Przez ostatnie tygodnie tabloidy na całym świecie rozpisywały się o relacjach byłych zakochanych, wspominając o domniemanych zdradach, czy aktach zemsty. Media kilkukrotnie obiegły również romantyczne fotki Gerarda z nową ukochaną, w tym w towarzystwie jego dzieci, co szczególnie miało rozwścieczyć Shakirę.

Niedługo po rozstaniu para musiała uregulować jeszcze kwestię opieki nad dziećmi. Shakira i Pique doczekali się bowiem dwóch synów: Milana i Sashy. Piłkarz przekonywał, że dzieci wciąż powinny wychowywać się w Hiszpanii, zaś Shakira chciała zabrać je ze sobą do USA. Finalnie byłym partnerom udało się dojść do porozumienia, a lokalna gazeta La Vanguardia przekazała, że dzieci przeniosą się jednak z mamą do Miami.

Jakiś czas temu Pique nieoczekiwanie poinformował, że kończy karierę sportową, a mecz FC Barcelony z Almerią był ostatnim, który zagrał na Camp Nou. Szybko pojawiły się więc spekulacje, że być może Gerard również planuje przeprowadzkę, by być bliżej swoich dzieci. Nie wiadomo póki co, jakie są plany sportowca, ale wszystko wskazuje na to, że wraz z Shakirą w końcu udało im się zakopać topór wojenny na tyle, by pojawić się jednocześnie w tym samym miejscu.