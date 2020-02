Shakira machała językiem na Super Bowl W HOŁDZIE dla swoich arabskich korzeni: "Jest dumna z bycia w części Libanką"

Shakira przemyciła też nawiązania do swoich arabskich korzeni. Wykonała charakterystyczny taniec brzucha i... machanie językiem. Wiele osób zastanawiało się dlaczego. Okazuje się, że ten element ekspresji, zwany zaghrouta, jest stosowany przez kobiety w kulturach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do wyrażania radości i silnych emocji.

Decyzja Shakiry o oddaniu pokłonu jej arabskiemu dziedzictwu płynęła prosto z serca. Wszyscy znają ją jako Latynoskę i jest z tego bardzo dumna, ale równie dumna jest z arabskich korzeni. W czasach podziału na świecie chciała, aby z jej występu płynął przekaz o jedności wszystkich kultur. Cieszy się, że przykuła uwagę, pokazując zaghrouta. Jest bardzo dumna z bycia w części Libanką. Nie wiedziała, że machanie językiem wywoła aż taką dyskusję , ale jeśli ma to pomóc w poszerzaniu świadomości na temat różnych kultur, to bardzo się z tego cieszy - zdradza źródło.

Informator dodaje, że Shakira miała wysokie oczekiwania co do występu, ale po wszystkim stwierdziła, że wyszło nawet lepiej, niż to sobie wyobrażała: "Włożyła w to całe swoje serce. To było spełnienie jej marzeń".