Tak Hailey Bieber świętowała 26. urodziny... w TOKIO! Fajne życie? (FOTO)

Magda S 31 min. temu zgłoś do moderacji 15 43 Odpowiedz

Do P.Stepien: Ja osobiście wpłaciłam na zbiórkę. Wpłacam od dawna i nie zdarzyło sie jeszcze żeby któryś z organizatorów których wsparłam sie nie rozliczył. Dodam, ze byli to „zwykli” ludzie, żadni celebryci. Uczciwi ludzie, którzy nie mieli nic do ukrycia. Tego samego oczekiwałam od Pani Magdaleny. I tak, mam prawo, jak wszyscy którzy pomogli żądać rozliczenia. Za to Pani nie ma Prawa nas obrażać i straszyć konsekwencjami prawnymi. Bo zrobiliśmy to z dobrego serca, nie dla Pani a dla Pani dziecka. Nie obchodzi mnie Pani życie prywatne. Nie ingeruje w nie. Ale zbiórka była inicjatywa publiczna, publicznie prosiła Pani Nas, tych których teraz opluwa, o ratowanie życia swojego dziecka. Dlatego proszę teraz publicznie się wytłumaczyć. Jeśli nie ma Pani nic do ukrycia to tylko formalność.