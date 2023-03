Tak wyglądał finał 5. edycji "Sanatorium miłości": łzy wzruszenia, król i królowa turnusu i ROZBIERANA SESJA (ZDJĘCIA)

Finał kolejnego sezonu "Sanatorium miłości" już za nami. Turnus w Busku-Zdroju zwieńczyło ostatnie zadanie, jakim była rozbierana sesja. Podczas gdy część seniorów podeszła do sprawy entuzjastycznie i bez wahania podjęła wyzwanie, inni wyraźnie nie byli przekonani do takiego pomysłu. Ostatecznie przed obiektywem stanęli m.in. Anita, Iwona i Adam .

Nagość dla mnie jest krępująca, bo jednak kiedyś było piękniej - i to o dużo. I to się pamięta. Łatwiej mają młode dziewczyny, ponieważ mają piękne ciała... Kiedyś byłam młoda i piękna, teraz już zostało "i", ale postanowiłam, że się zabawię - mówiła z kolei przed kamerami Ewa.

To koniec 5. edycji "Sanatorium miłości". Wybrano króla i królową turnusu

Po rozbieranej sesji przyszedł czas na ostatnie randki i rozmowy z prowadzącą, Martą Manowską . Ostatnim punktem wyjazdu uczestników "Sanatorium miłości" do Buska-Zdroju była impreza pożegnalna, na której seniorzy pokazali się w eleganckim wydaniu. Mieli wówczas okazję wygłosić przemowy, a także oddać głosy na króla i królową turnusu. Tradycją programu jest, że wybiera się ich w ostatnim odcinku serii.

Co ciekawe, jeszcze przed wyborem króla i królowej Darek podzielił się ze światem dość zaskakującym wyznaniem. Mężczyzna stwierdził, że nie wie, na którego z kolegów powinien oddać głos, bo to on powinien zasiąść na honorowym miejscu. Ostatecznie wspomniane tytuły powędrowały w ręce Iwony i Józefa. Kuracjuszka nie ukrywała, że marzyło jej się, aby zasiąść na miejscu królowej 5. edycji.