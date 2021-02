Paulinie Młynarskiej nie podoba się, że Tomasz Kammel cytuje jej ojca: "Byle drań też śpiewa "Róbmy swoje!"

iiii 23 min. temu zgłoś do moderacji 39 2 Odpowiedz

Jest prawo cytatu i kazdy czlowiek ma do tego prawo zgodne z polskim prawem a ona nie bedzie lamac i odbierac komus praw. Tym bardziej ze to nawet nie sa cytaty zwiazane z jej praca. Wiec nie wiem czemu uzurpuje sobie prawo do rzadzenia. Sama odbiera prawo do wolnegowyboru do cytowania, do wysztkiego innego a twierdzi ze walczy o prawa. Ona jest jakas zaburzona.