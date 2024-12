Tomasz Karolak chwali się 17-letnią córką na okładce "VIVY!"

W rodzimej rozrywce Tomasz Karolak obecny jest od lat. Śmiało także może poszczycić się mianem jednego z popularniejszych polskich aktorów. Niektórzy mogą mieć również wrażenie, że 53-latek, gra w co drugiej komedii romantycznej. Wśród produkcji, w których zagrał, można wymienić chociażby "Pokaż, kotku, co masz w środku", "Planeta singli" czy "Listy do M.".