Wojciech Bojanowski wrócił wspomnieniami do chwili, gdy dowiedział się, że zostanie ojcem. Chwilę później jego syn zmarł. "Dziś miałby 5 lat"

To nie jest strata dziecka, tylko przeprowadzenie aborcji/wywołanie porodu czy tam poronienia, bo i tak urodziłoby się martwe. Nie wiem jak można się nad tym rozwodzić i np. każdej zygocie odprawiać pogrzeb, byłam wczoraj na grobach a tam kolejny mały z tym samym nazwiskiem co przed rokiem, w sumie są 4, po co to komu?