Wspólne wakacje, słoik dżemu oraz... Pudelek. Jak gwiazdy dowiedziały się o niewierności partnera? (ZDJĘCIA)

Pierwszą żoną Piotra Kraśki była Dominika Czwartosz. To właśnie ona poznała go z Karoliną Ferenstein, z którą później dziennikarz wdał się w romans. Była żona Kraśki przez przypadek dowiedziała się o jego relacji z koleżanką. Romans wyszedł na jaw, kiedy Czwartosz zadzwoniła do niej z okazji imienin, usłyszała głos męża.