Wydekoltowana Małgorzata Rozenek prezentuje zabieg redukcji tkanki tłuszczowej: "Szczęściu trzeba pomóc" (FOTO)

JaneG 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzien bez Rozenek na Pudlu dniem straconym. Swoją drogą to ludzie się czepiali, że tak szybko ćwiczy, a robi to co każda kobieta powinna robić przed i po porodzie - stosowne ćwiczenia na mięśnie dna miednicy. Zabieg jak zabieg. Każda jakby się o kasę nie musiała martwić, to by robiła sobie full serwis wedle własnego upodobania. Rozenek przynajmniej kitu nie wciska teraz, że to geny i dieta poprawiająca rysy twarzy. Hejterom i tak żyłka pulsuje.