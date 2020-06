Zenek Martyniuk nie wie, jak uporać się z krnąbrnym Danielem: "Rodzice nie mają już na niego siły. ZAWSZE WRACA DO NAŁOGÓW"

Nina123 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Wywalić takiego na ulicę niech się stoczy na samo dno. Co kasa robi z ludźmi. Teraz rodzice narzekają bo nie mogą sobie poradzić a wcześniej sami na wszystkie jego zachcianki kasę dawali. Od początku się powinno uczyć odpowiedzialności a nie tylko trzepać kasę. Gdzie byli 20 lat temu, teraz takiemu tłukowi nic nie pomoże jedynie jak zostanie z niczym na ulicy to może na chwilę się uspokoi. Szkoda słów takie coś wyrasta jak się dzieci przekupuje prezentami od początku. Teraz w mediach jacy biedni bo z synem nie radzą sobie. Od dziecka miał być pas i po tyłku a teraz niech sami siebie winią bo to zawsze wina rodziców. Jak nabroi zaraz tatuś go ratuje, wyciąga z kłopotów a po co niech sam se radzi. Zamknąć go najlepiej w psychiatryku bo kiedyś to komuś zrobi krzywdę a wtedy będzie za późno.