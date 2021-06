Zmysłowa Rihanna pręży odchudzone i wyćwiczone ciało w skąpej bieliźnie autorskiej marki. Piękna? (ZDJĘCIA)

Belka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 210 24 Odpowiedz

Nie piszcie o paniach, które swoim zachowaniem doprowadzają do śmierci niewinnych zwierząt, to właśnie ta Pani co jakąś gala ,to zakłada ogromne futra, które zresztą co najgorsze nie nadają się do założenia kolejny raz bo np ciągną się po ziemi i mają kilka metrów... Żeby był efekt Wow do sukienki która odsłania wszystko .szkoda. po co? Czemu kobiety nie mają sumienia i współczucia dla biednych zwierząt ale oczywiście jako matki ,to wszystkie święte.