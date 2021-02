Anna Wendzikowska otwiera się na temat depresji: "Listopad 2018. Zmęczona, niewyspana i nieszczęśliwa"

Jek3 17 min. temu zgłoś do moderacji 23 2 Odpowiedz

Mnie najbardziej w macierzyństwie wkurza to że nagle kobieta nie istnieje. Tylko dziecko. Facet żyje tak samo. Jak jedziesz gdzieś to z nim każdy gada o tym samym. A z kobietą matką o kupkach, pieluszkach i gotowaniu. Nagle z fajnej pary zrobiliście się tymi z których się śmialiście. W gościach on na kanapie a ty z panią domu w kuchni i z dziećmi💔. Nie znam pary gdzie kobieta po urodzeniu jest Tak szczęśliwa. Jedyne co ją uszczęśliwia to dziecko bo on kocha bezgranicznie. Ale on dorośnie i co wtedy....