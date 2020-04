Dumna Anna Lewandowska rozpływa się nad talentem lektorskim Roberta: "Naśladuje dźwięki buchania lokomotywy"

Siedzenie w czterech ścianach w końcu jednak zaczyna nudzić. Celebryci więc dwoją i troją, by zapewnić nam nieco rozrywki lub zaprezentować swoje sposoby na nudę. Szczególnie mocno upodobali sobie na czas "domowej kwarantanny" mniej lub bardziej zabawne wygibasy na TikToku. W piątek do grona tiktokerów dołączył nawet Robert Lewandowski , który ze względu na obowiązujące ograniczenia nie może obecnie prezentować piłkarskich umiejętności na boisku, choć i tak mówi się, że na dniach treningi Bayernu Monachium mają zostać wznowione.

Spędzając czas ze swoim dzieckiem, warto przywiązywać ogromną wagę do pokazywania dobrych nawyków. My dużą uwagę przywiązujemy do zdrowego trybu życia, do aktywności fizycznej i racjonalnego sposobu odżywiania się. Jak? Klara podgląda nas podczas treningów i później sama je wykonuje. Rozpiera nas duma, gdy widzimy jak nasze dziecko zaczyna powtarzać za nami różne ćwiczenia i chce uczestniczyć w treningach. Uczy się być aktywną, a to zaowocuje zdrowiem fizycznym. Systematycznie wykonuje swoje zadania, utrwalając sportowe wzorce. Dodatkowo: wspólne spacery, które także są naszą tradycją, Klara spędza chętnie na hulajnodze - czytamy.

To co jeszcze świetnie sprawdza się u nas, to wspólne czytanie książeczek. Robert czyta Klarze i wczuwa się w bohaterów bajek. Intonuje fragmenty tekstów, naśladuje dźwięki, od buchania lokomotywy po naśladowanie odgłosów jakie wydają zwierzątka. Klara to uwielbia. W ten sposób dzieci zapamiętują bajki i później same próbują nas naśladować, ćwicząc przy tym wymowę. Dzieci uczą się mimowolnie interpretacji, rozpoznawania emocji, a także lepiej przyswajają i zapamiętują dźwięki. To genialny sposób nauki poprzez zabawę.